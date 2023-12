Agricoltura, Mattarella “Centrale e volano per la crescita”

ROMA (ITALPRESS) - "E' necessario rendere tutti consapevoli di quanto centrale sia oggi l'agricoltura. Un volano per la crescita, per la creazione di filiere produttive; presupposto per l'export delle eccellenze del Made in Italy; veicolo di innovazione e promozione della ricerca e della salute. Protagonista nella gestione dei territori e per la tutela dell'ambiente, proteggendo le culture, e le colture, che hanno modellato, nei secoli, il paesaggio e il modo di vivere italiano". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell'assemblea invernale di Confagricoltura. mgg/gsl (Fonte video: Quirinale)