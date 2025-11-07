Agricoltura, il futuro del settore passa dai giovani e dall’innovazione

Agricoltura, il futuro del settore passa dai giovani e dall’innovazione

NAPOLI (ITALPRESS) - Un’imprenditoria giovanile dinamica, orientata alle competenze, alla dimensione globale e alla collaborazione con le filiere. E' la fotografia emersa al Convegno Quadri dei Giovani di Confagricoltura-ANGA a Napoli, dove per tre giorni oltre un centinaio di agricoltori under 40 si sono riuniti per un confronto ad ampio raggio sui temi di attualità. f08/mgg/gsl