Agricoltura, Gioia “Cambiamenti epocali, giovani facciano rete”

"Essere oggi in rete è l'arma vincente per un comparto storicamente diviso come quello agricolo per affrontare le sfide". Lo dice Giovanni Gioia, presidente dei Giovani di Confagricoltura (Anga), a margine di Intersud, iniziativa che si è svolta nel Ragusano. sat/ (fonte video: Confagricoltura Ragusa)