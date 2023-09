ROMA (ITALPRESS) – Novak Djokovic continua a scrivere la storia del tennis e a battere record su record. Il 36enne serbo, che da oggi torna in cima alla classifica mondiale, ha vinto la finale del singolare maschile degli Us Open, quarta e ultima prova del Grande Slam, disputata sui campi in cemento di Flushing Meadows. Nell’ultimo atto del Major di New York, il tennista nato a Belgrado, seconda forza del seeding, ha battuto il russo Daniil Medvedev, numero 3 del mondo e del tabellone, col punteggio di 6-3 7-6 (5) 6-3, dopo 3 ore e un quarto di autentica battaglia.

Per Djokovic era la trentaseiesima finale in prove del Grande Slam, la decima a New York, dove si era già imposto in tre occasioni, nel 2011, nel 2015 e nel 2018. In tutto, finora, il giocatore serbo ha vinto 24 Major. E’ sempre più il tennista più vincente di sempre in campo maschile – 24 titoli Slam per lui, 22 per Nadal e 20 per Federer – e ha eguagliato il record assoluto dell’australiana Margaret Smith Court, anche lei vincitrice di 24 prove del Grande Slam in singolare.

– foto Image –

(ITALPRESS).

