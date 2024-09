NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Brusco stop nella corsa di Jasmine Paolini sul cemento di New York. La 28enne toscana, quest’anno finalista al Roland Garros e a Wimbledon, è uscita di scena agli ottavi di finale degli Us Open femminili, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. L’azzurra, numero 5 del mondo e del seeding, si è arresa di fronte alla ceca Karolina Muchova, numero 52 del ranking Wta e semifinalista a New York lo scorso anno, col punteggio di 6-3 6-3. Nel primo set Paolini era avanti nello score per 3-1, poi ha subito il ritorno dell’avversaria, vincitrice di 5 game consecutivi. A ruota, nella seconda frazione, equilibrio fino al 3 pari, spezzato col break nel settimo gioco in favore della tennista ceca. La giocatrice nata a Castelnuovo di Garfagnana ha commesso errori non da lei, dimostrando di accusare la stanchezza accumulata in questo lungo e per lei splendido 2024, nel quale ha anche vinto l’oro nel doppio ai Giochi olimpici di Parigi e ha pure raggiunto la finale, sempre in coppia con Sara Errani, nel doppio dell’Open di Francia.

