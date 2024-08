ROMA (ITALPRESS) – Buona la prima per Matteo Berrettini a New York. Nella prima giornata degli Us Open, quarta e ultima prova del Grande Slam della stagione, in scena sui campi in cemento di Flushing Meadows, il tennista romano, 28enne, ha confermato di essersi messo alle spalle i problemi che lo hanno “limitato” nella passata annata e ha sconfitto nettamente lo spagnolo Albert Ramos Vinolas. L’azzurro, numero 44 del mondo, ha piegato il rivale iberico con il punteggio di 7-6 (2) 6-2 6-3. Al secondo turno Berrettini sfiderà lo statunitense Taylor Fritz, che al debutto nella Grande Mela ha sconfitto l’argentino Camilo Ugo Carabelli con lo score di 7-5 6-1 6-2. “So che posso fare meglio ma, come ho già detto, devo affrontare un passo alla volta. Adesso devo alzare il livello di gioco in vista del secondo turno. Sono arrivato qui a New York con tanti punti interrogativi ma ho gestito bene il match. E’ il mio secondo Slam della stagione. Sono felice di essere qui: New York mi porta bene e poi qui ho dei bei ricordi”, ha detto Berrettini dopo il successo odierno, ricordando di esser approdato nel Major a stelle strisce in semifinale nel 2019.

Sconfitto invece al debutto un altro azzurro, ovvero Luca Nardi. Il 21enne di Pesaro, numero 90 del mondo, ha ceduto di fronte allo spagnolo Roberto Bautista Agut, 36enne, numero 67 del ranking internazionale, col punteggio di 7-5 7-6 (3) 7-6 (5). Nardi ha fallito un set point nella seconda frazione, sul 6-5 in suo favore, e ha “pagato” nei momenti cruciali del match la minore abitudine a certe sfide rispetto a quella accumulata negli anni dal veterano iberico.

Per quanto riguarda i “big”, poi, da segnalare gli esordi positivi di Alexander Zverev, di Casper Ruud, di Ben Shelton e Andrey Rublev. Il tedesco ha sconfitto il connazionale Marterer col punteggio di 6-2 6-7 (5) 6-3 6-2; il norvegese ha piegato il cinese Bu per 7-6 (2) 6-2 6-2; lo statunitense ha liquidato l’austriaco Thiem con lo score di 6-4 6-4 6-2; mentre il russo ha battuto per 6-3 7-6 (3) 7-5 il brasiliano Seyboth Wild.

Nel singolare femminile infine debutti vincenti per la statunitense Coco Gauff, per la spagnola Badosa, per la ucraina Elina Svitolina, per la croata Donna Vekic e per la russa Daria Kasatkina. Ssalutano New York, di contro, la greca Maria Sakkari, costretta al ritiro per un problema alla spalla contro Yafan Wang sul punteggio di 6-2 in favore della cinese, e la tunisina Ons Jabeur, che ha dato forfait prima di scendere in campo.

– foto Ipa Agency –

