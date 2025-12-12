Home Video News Pillole Agli Assoluti di pugilato 2025 il tributo a Nino Benvenuti, principe del...
Agli Assoluti di pugilato 2025 il tributo a Nino Benvenuti, principe del ring
TRIESTE (ITALPRESS) - Riflettori puntati sul pugilato italiano di nuovo a Trieste con l'edizione 2025 delle fasi finali dei campionati italiani Elite, in programma al PalaChiarbola. La kermesse, che apre il Road to 110 anni della Federpugilato, vedrà in sfida 137 atleti Elite che gareggeranno in 18 categorie di peso. Oltre ai titoli nazionale la kermesse è arricchita dal premio Nino Benvenuti, che sarà assegnato al miglior pugile grazie alla collaborazione della figlia Nathalie Bertorello. gm/gtr (Fonte video: FPI)