NAPOLI (ITALPRESS) – Un giovane è stato ucciso a Napoli, nel quartiere Ponticelli. L’agguato è scattato, stamane, poco dopo le 5, in via Carlo Miranda, nei pressi del bar Lively. La vittima è Fabio Ascione, 20 anni. I killer a bordo di uno scooter hanno esploso alcuni proiettili, colpendolo al torace. Il 20enne è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Betania, ma è morto in ospedale. Indagano i carabinieri.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).