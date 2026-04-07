NAPOLI (ITALPRESS) – Un giovane è stato ucciso a Napoli, nel quartiere Ponticelli. L’agguato è scattato, stamane, poco dopo le 5, in via Carlo Miranda, nei pressi del bar Lively. La vittima è Fabio Ascione, 20 anni. I killer a bordo di uno scooter hanno esploso alcuni proiettili, colpendolo al torace. Il 20enne è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Betania, ma è morto in ospedale. Indagano i carabinieri.
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
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