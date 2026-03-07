Duplice omicidio nel Napoletano: a Marano un 80enne freddato in auto, ad Arzano 39enne muore dopo il ricovero in ospedale

NAPOLI (ITALPRESS) – I carabinieri della Compagnia Marano di Napoli sono intervenuti in via Svizzera, angolo Corso Europa. All’interno di una Toyota Yaris, lato guida la salma di un ottantenne del luogo già noto alle forze dell’ordine. Da una prima sommaria, ricostruzione ancora da confermare, pare che ignoti poco prima abbiano esploso diversi colpi d’arma da fuoco alcuni dei quali colpivano alla testa l’uomo. Rinvenuti e sequestrati 12 bossoli calibro nove. Indagini in corso.

Agguato a colpi di arma da fuoco anche ad Arzano (Na). I carabinieri sono intervenuti in via Mazzini dopo la segnalazione di una persona ferita da diversi colpi di pistola. All’arrivo dei militari, il personale del 118 stava già trasportando all’ospedale di Frattamaggiore Armando Lupoli, 39 anni, residente ad Arzano e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, raggiunto da più proiettili in diverse parti del corpo, è deceduto poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso. Sul posto i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica dell’agguato. Indagini in corso.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).