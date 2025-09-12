Home Video News Mezzogiorno Aggredirono i tifosi del Napoli, denunciati 21 ultras del Verona
VERONA (ITALPRESS) - La Polizia di Stato di Verona ha denunciato 21 tifosi dell'Hellas Verona, dopo che lo scorso 23 maggio si sono resi autori di un'aggressione ai danni di alcuni sostenitori del Napoli che si trovavano nei pressi di un ristorante sito nella zona Zai di Verona per festeggiare la vittoria dello scudetto del club azzurro. col3/mca1 (Fonte video: Polizia di Stato)