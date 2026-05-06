ENOVA (ITALPRESS) – Seconda giornata in Toscana per il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse, che oggi ha visitato l’Ufficio di Livorno e il suo personale, accompagnato dal direttore territoriale Toscana e Umbria, Davide Bellosi.

Successivamente, Alesse ha incontrato il prefetto Giancarlo Dionisi e il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Davide Gariglio. L’Agenzia, infatti, collabora con le Autorità portuali per accelerare la movimentazione delle merci, sviluppando sinergie operative con tutti gli attori impegnati in attività di controllo e promuovendo la digitalizzazione dei varchi portuali.

Alesse si è recato, quindi, al Porto di Livorno, dove ha assistito agli sviluppi dell’App Autentica, che consente il riconoscimento di un prodotto contraffatto mediante una veloce scansione della sua immagine. Il direttore ha, poi, visitato il Laboratorio chimico, che dà un contributo decisivo all’Agenzia nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti e che si è specializzato nell’analisi della sicurezza sui giocattoli, articoli con grande frequenza di contraffazione, oltre che, di recente, nell’analisi organolettica degli oli di oliva, prodotti d’eccellenza dell’agroalimentare italiano che subiscono frequenti fenomeni di adulterazione o di falsa etichettatura.

“L’Agenzia, in questi anni, è cresciuta grazie a tutti i funzionari e i dirigenti che lavorano, non solo a livello centrale, ma anche sui territori. Gli investimenti effettuati hanno consentito di migliorare in modo significativo la nostra attività, portando evidenti benefici non solo agli operatori economici, ma anche a tutto il sistema economico del Paese. L’utilizzo dei più avanzati sistemi tecnologici e dell’intelligenza artificiale, soprattutto nell’ambito doganale, dei giochi e delle accise, ha permesso di rendere ancora più efficienti i nostri controlli per la tutela del mercato, in un contesto geopolitico complesso e in continua evoluzione” ha spiegato Alesse.

– Foto ufficio stampa ADM –

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