Agenti immobiliari, Fiaip “Bene l’attuazione dell’ordine del giorno del ministro Foti”

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero della Giustizia, con lettera del 15 luglio 2025, ha trasmesso la nota relativa all’attuazione data all’ordine del giorno del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione Tommaso Foti n. 9/2022-A/6, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 28 novembre 2024, sull’opportunità di modificare la disciplina dell’attività di mediatore, con particolare riferimento alla figura dell’agente immobiliare, tenendo conto delle raccomandazioni della Commissione Europea e della possibilità di introdurre percorsi alternativi di accesso alla professione, nonché di formazione continua obbligatoria.

“Accogliamo con favore la nota del Ministero della Giustizia relativa all’attuazione dell’ordine del giorno del Ministro Foti – dichiara Gian Battista Baccarini, Presidente Nazionale Fiaip – sull’opportunità di intervenire sulla nostra legge, in particolare introducendo la formazione continua obbligatoria, con il rilascio di crediti formativi riconosciuti e certificati dalle associazioni di categoria più rappresentative, riforma alla quale stiamo lavorando da mesi come Consulta Nazionale Interassociativa auspicando in una concreta accelerazione a beneficio della qualità e della trasparenza del mercato”.

– Foto ufficio stampa Fiaip –

(ITALPRESS)