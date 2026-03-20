Home Video News Economia Aeroporto Palermo, nel piano industriale investimenti da 252 milioni
Aeroporto Palermo, nel piano industriale investimenti da 252 milioni
MILANO (ITALPRESS) - L’aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo accelera su digitale, sostenibilità e rotte internazionali, con un piano industriale che prevede entro il 2030 investimenti per 252 milioni di euro. Ne ha parlato in un’intervista all’Italpress Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo. sat/gsl/mrv