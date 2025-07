Aeroporto Lamezia Terme, passeggera ha un malore: un funzionario Adm la soccorre e scongiura gravi conseguenze

LAMEZIA TERME (ITALPRESS) – Un tempestivo intervento ha scongiurato gravi conseguenze all’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, dove un funzionario dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), Nazzareno Callisto, si è distinto per il suo pronto soccorso a una giovane passeggera colta da malore.

Una quindicenne in transito presso lo scalo lametino è stata improvvisamente colta da una crisi convulsiva. Senza esitare, l’uomo ha prestato i primi soccorsi alla ragazza mantenendo la calma e adottando le procedure più appropriate per gestire la crisi e scongiurare ulteriori rischi. Grazie al suo intervento rapido ed efficace, la giovane passeggera ha potuto ricevere l’assistenza necessaria in attesa dell’arrivo del personale sanitario, che l’ha successivamente presa in carico per le cure del caso.

Il Direttore territoriale per la Calabria di ADM, Antonio Di Noto, ha espresso il proprio plauso al funzionario per l’atto di grande umanità dimostrato, grazie al quale sono state scongiurate tragiche conseguenze.

-Foto Adm-

(ITALPRESS).