Aeroporto di Catania, campagna informativa a tutela dei turisti

CATANIA (ITALPRESS) - A tutela di passeggeri e turisti arriva un flyer informativo sui consigli di sicurezza realizzato da SAC e dalla Questura etnea, con il sostegno del Comune di Catania. L'iniziativa rientra nel più ampio progetto congiunto tra Polizia di Stato e Aeroporto, nato dalla volontà di garantire ai turisti una permanenza serena e sicura, fornendo strumenti pratici e consigli preziosi per affrontare al meglio il soggiorno in città. In quanto primo luogo di arrivo, l'aeroporto gioca un ruolo fondamentale nell'accoglienza nella diffusione di comportamenti corretti da seguire. xo1/mgg/gtr