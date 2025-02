Aeroporto Catania, Schifani “Bene Sac verso la privatizzazione”

PALERMO (ITALPRESS) - "Grande apprezzamento per l'iniziativa della SAC che sta avviando la procedura di privatizzazione dell'aeroporto di Catania. Credo che Palermo e Catania siano gli unici aeroporti che siano rimasti ancora in mano a privati o paraprivati. Falcone Borsellino? C'è amarezza, grande amarezza per Palermo. Da quando ci siamo insediati abbiamo esercitato anche una moral suasion che non viene recepita. Mi spiace molto naturalmente anche perché noi su Palermo abbiamo previsto un investimento di 14 milioni di fondi sociali di cooperazione che verranno realizzati. Quindi noi saremo coerenti con i nostri impegni".- Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della cerimonia di apertura dell'anno giudiziario della Corte dei Conti che si è svolta allo Steri di Palermo. xd6/vbo/mca3