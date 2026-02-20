Aeroporti, Troncone “Fiumicino continua a crescere, lavoriamo su infrastruttura”

ROMA (ITALPRESS) - L'aeroporto di Roma Fiumicino "cresce come dimensione e come traffico, si impegna tantissimo in investimenti infrastrutturali e investimenti anche in capitale umano", con "un organico che è raddoppiato negli ultimi 10 anni spiegano quel tocco finale che rende l'aeroporto quello più gradito e più soddisfacente per i nostri passeggeri". Così Marco Troncone, Amministratore Delegato ADR, a margine della winter edition del Forum in Masseria, la rassegna organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partners. Come arrivare al traguardo di 100 milioni di passeggeri? "Naturalmente lavorando sull'infrastruttura, un'infrastruttura che oggi è ben funzionante, di alta qualità, sempre più green e sempre più efficiente, ma che comincia a essere sempre più satura, soprattutto nei giorni di picco e di grande traffico estivo. xi2/fsc/mca2