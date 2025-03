ROMA (ITALPRESS) – “Oggi non celebriamo semplicemente la fine di un percorso di addestramento altamente formativo, ma il coronamento di un cammino di sacrificio, disciplina e dedizione assoluta” così il Sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, intervenendo alla cerimonia di consegna del brevetto ai neo incursori dell’Aeronautica Militare avvenuta presso il 17° Stormo di Furbara.

“Dopo lunghi mesi di addestramento durissimo, questi uomini entrano ufficialmente a far parte dell’élite delle Forze Speciali dell’Aeronautica Militare, pronti ad affrontare le sfide più complesse con determinazione e competenza.” continua. “Nel mondo di oggi, la Difesa non è solo una questione di forza, ma soprattutto preparazione, visione strategica e adattabilità a scenari in continuo mutamento. Le Forze Armate italiane si distinguono per la loro capacità di operare con rapidità ed efficacia in contesti sempre più complessi, garantendo difesa e sicurezza sia in suolo nazionale che nei teatri operativi internazionali” sottolinea Perego.

