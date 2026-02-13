Aeronautica Militare, due voli sanitari d’urgenza per una bambina e un uomo

ROMA (ITALPRESS) – Una bambina in imminente pericolo di vita trasferita da Catania a Genova; soccorso anche un uomo da Capri a Napoli-Capodichino a seguito di trauma grave. Tra la serata di ieri, giovedì 12 febbraio, e le prime ore di oggi, gli equipaggi in prontezza d’allarme dell’Aeronautica Militare hanno portato a termine con successo due trasporti sanitari d’urgenza.

Gli interventi hanno permesso il trasferimento rapido di una bambina e di un uomo che necessitavano di cure mediche specialistiche indifferibili. Entrambi i voli, così come accade per questo genere di attività, sono stati autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

Nella serata di ieri, un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo di Ciampino è decollato alla volta di Catania per prelevare una bambina di 10 anni in imminente pericolo di vita. La piccola, assistita costantemente da un’equipe medica e accompagnata dai familiari, è stata trasportata d’urgenza all’aeroporto di Genova, dove è atterrata intorno alle 19:50. Un’ambulanza ha poi garantito il trasferimento finale verso la struttura ospedaliera di destinazione.

La richiesta era pervenuta dalla Prefettura di Catania alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea di Milano, che ha immediatamente attivato il 31° Stormo.

Nella notte, un elicottero HH-139B dell’85° Centro SAR (Search and Rescue) del 15° Stormo, di stanza a Pratica di Mare, è intervenuto per soccorrere un uomo vittima di un grave trauma sull’isola di Capri. L’equipaggio ha recuperato l’infortunato e lo ha trasportato, insieme a un team medico, presso l’aeroporto di Napoli-Capodichino per il successivo ricovero.

L’ordine di missione è giunto dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE). Missioni di questo genere a favore della collettività costituiscono uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare.

I Reparti di volo sono a disposizione dei cittadini 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze.

Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.

-Foto ufficio stampa Aeronautica Militare-

(ITALPRESS).