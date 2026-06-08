ROMA (ITALPRESS) – La trasformazione dello scenario strategico internazionale impone all’Europa e all’Italia una riflessione profonda sul rapporto tra sicurezza, capacità industriali e investimenti nella difesa. È questo il messaggio centrale lanciato dal generale di squadra aerea Antonio Conserva, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, intervenendo al Forum Machiavelli Difesa nel panel dedicato alla superiorità multidominio nell’era della saturazione. Nel suo intervento, Conserva ha descritto un contesto caratterizzato dalla crescente diffusione di droni, missili a lungo raggio, minacce cyber e capacità spaziali che stanno modificando radicalmente il modo di concepire la deterrenza e la protezione del territorio nazionale. Una sfida che, secondo il capo della Forza Armata, richiede non soltanto nuove tecnologie e nuovi sistemi d’arma, ma soprattutto una visione strategica di lungo periodo. “Senza adeguati investimenti non saremo in grado di sviluppare le tecnologie necessarie, costruire partnership strategiche e rafforzare la cooperazione europea e atlantica”, ha affermato Conserva, sottolineando come la competizione tecnologica sia ormai diventata uno degli elementi centrali della sicurezza internazionale.

Per il generale, la questione non riguarda esclusivamente l’ammodernamento delle Forze armate. Gli investimenti richiesti coinvolgono infatti l’intero sistema-Paese, dalla ricerca scientifica all’industria, dalle infrastrutture energetiche alle reti digitali, fino alla capacità produttiva necessaria per sostenere nel tempo eventuali crisi ad alta intensità. L’evoluzione delle minacce dimostra infatti che non esistono più retrovie sicure. Basi militari, infrastrutture energetiche, reti di comunicazione e nodi industriali possono diventare bersagli diretti di attacchi convenzionali, cyber o condotti mediante sistemi unmanned a basso costo. Per questo motivo, ha spiegato Conserva, la resilienza nazionale deve diventare parte integrante della deterrenza. Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica ha inoltre evidenziato come nessun Paese europeo disponga da solo delle risorse economiche, industriali e tecnologiche necessarie per affrontare le sfide del prossimo decennio. Da qui la necessità di rafforzare la cooperazione continentale e il legame transatlantico, sviluppando programmi comuni e capacità condivise nei settori più avanzati, dal dominio spaziale ai sistemi di comando e controllo, fino alle piattaforme di nuova generazione.

Secondo Conserva, il dibattito pubblico sugli investimenti militari dovrebbe essere affrontato superando letture ideologiche o semplificazioni. La funzione della difesa, ha ricordato, resta quella di prevenire i conflitti attraverso la credibilità della deterrenza. “L’investimento nella difesa non deve essere associato all’idea di guerra, ma alla capacità di garantire difesa e deterrenza. È questa la condizione essenziale per preservare la sicurezza del Paese e dell’Alleanza“, ha dichiarato. Una riflessione che assume particolare rilevanza in una fase storica segnata dal ritorno della competizione tra potenze, dall’instabilità di numerosi teatri regionali e dalla crescente militarizzazione delle tecnologie emergenti. In questo contesto, secondo il generale, investire nella difesa significa innanzitutto assicurare la capacità di scoraggiare possibili aggressioni, proteggere le infrastrutture critiche nazionali e preservare la libertà d’azione dell’Italia e dei suoi alleati.

La conclusione dell’intervento è quindi un invito a considerare la spesa per la difesa come un investimento strategico per la sicurezza, la competitività industriale e la stabilità del sistema internazionale. Un investimento che, nelle parole di Conserva, rappresenta una condizione necessaria per mantenere credibile la deterrenza e garantire la protezione del Paese in un ambiente operativo sempre più complesso e imprevedibile.

– foto xq8/Italpress –

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