ROMA (ITALPRESS) – È la serata di Bam Adebayo. Nella notte di regular season Nba tra martedì e mercoledì, il centro dei Miami Heat mette a segno 83 punti contro i Washington Wizards, confezionando la seconda miglior prestazione di sempre a canestro. Davanti a lui c’è soltanto Wilt Chamberlain, che il 2 marzo 1962 chiuse con 100 punti a referto la sfida tra i suoi Philadelphia Warriors e i New York Knicks, mentre Bam supera di appena due punti gli 81 che Kobe Bryant mise a segno nella sfida del 2006 tra i Los Angeles Lakers e i Toronto Raptors. Una prestazione, quella di Adebayo, caratterizzata da un 36/43 ai liberi, 20/43 dal campo e 7/22 da tre, che portano gli Heat a trionfare per 150-129 contro una squadra al momento poco temibile come i Wizards. C’è anche la firma di Simone Fontecchio, che chiude la serata con 18 punti: secondo miglior dato dei suoi a canestro.

Vittoria facile per i Detroit Pistons, che stendono i Brooklyn Nets per 138-100 grazie ai 26 punti di Jalen Duren e ai 21 di Cade Cunningham, che arricchisce la serata con 15 assist per la doppia doppia personale. Nello scontro tra seconde in classifica, i San Antonio Spurs superano i Boston Celtics trascinati da un Victor Wembanyama capace di chiudere la serata con 39 punti, forte di otto triple segnate. Sono invece 31 i punti messi a segno da Luka Doncic nella vittoria dei Los Angeles Lakers, che si impongono per 120-106 sui Minnesota Timberwolves. Per lo sloveno una tripla doppia in virtù di 11 assist e di altrettanti rimbalzi. Kevin Durant protagonista nel successo dei suoi Houston Rockets per 113-99 sui Toronto Raptors, grazie ai 29 punti messi a segno, ai quali si aggiungono i 23 di Amen Thompson. Vittorie anche per Philadelphia (139-129 contro Memphis), Atlanta (124-112 contro Dalls), Phoenix (129-114 contro Milwaukee), Chicago (130-124 contro Golden State), Charlotte (103-101 contro Portland) e Sacramento (114-109 contro Indiana).

