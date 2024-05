ROMA (ITALPRESS) – Leonardo Bonucci dà l’addio al calcio giocato con una sorta di poetica lettera aperta che non sembra lasciare spiragli a un ripensamento. “Da piccolo sognavo questa storia da raccontare promettendomi traguardi da abbracciare contro i grandi – scrive sui suoi social il difensore viterbese, classe 1987 – esultando, avendo fede attraverso le difficoltà con coraggio. Un padre un compagno un marito un calciatore, oltre, oltre la storia oggi sono io”. Bonucci, che ha dunque chiuso la sua straordinaria carriera con i turchi del Fenerbahce, ha vinto nove campionati di Serie A, di cui uno con l’Inter nel 2005-2006 e otto con la Juventus (sei consecutivi dal 2011-2012 al 2016-2017 e altri due nelle stagioni 2018-2019 e 2019-2020), club quest’ultimo a cui ha legato la maggior parte della carriera – fino a diventarne capitano – e con cui si è aggiudicato anche quattro Coppe Italia (tre consecutive dal 2014-15 al 2016-17 e ancora nel 2020-21) e cinque Supercoppe di Lega (2012, 2013, 2015, 2018 e 2020), disputando inoltre due finali di UEFA Champions League (2015 e 2017); in precedenza, con la squadra nerazzurra aveva incamerato, a livello giovanile, un Campionato Primavera (2006-07) e una Coppa Italia Primavera (2005-06). Con la nazionale italiana ha vinto l’Europeo itinerante del 2021; tra gli altri piazzamenti, è stato finalista all’Europeo di Polonia-Ucraina 2012 e terzo classificato sia alla Confederations Cup di Brasile 2013 sia alle edizioni 2020-2021 e 2022-2023 della UEFA Nations League. In azzurro ha inoltre preso parte ai Mondiali di Sudafrica 2010 e Brasile 2014 e all’Europeo di Francia 2016.

