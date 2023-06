Addio a Silvio Berlusconi,una vita tra imprenditoria, politica e sport

“L’Italia è il paese che amo”. Probabilmente la sua frase più celebre, la più evocata e citata. Era il 26 gennaio 1994 quando Silvio Berlusconi la pronuncia in occasione della sua “discesa in campo”, alla guida di Forza Italia. Nato a Milano il 29 settembre 1936, il Cavaliere - soprannome che gli assegnò Gianni Brera - ha influenzato e per certi versi rivoluzionato la storia italiana per decenni. mrv/abr/