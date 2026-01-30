ROMA (ITALPRESS) – E’ morta, all’età di 71 anni, l’attrice canadese naturalizzata statunitense Catherine O’Hara, nota soprattutto per aver interpretato Kate McCallister in Mamma, ho perso l’aereo (1990) e nel sequel Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York (1992).

Tra i suoi ruoli anche quello di Delia Deetz nel film Beetlejuice – Spiritello porcello (Beetlejuice, 1988) e nel sequel Beetlejuice Beetlejuice (2024), entrambi diretti da Tim Burton.

Dal 2015 al 2020 aveva interpretato il personaggio di Moira Rose nella serie televisiva Schitt’s Creek che le è valso un Premio Emmy in qualità di miglior attrice protagonista in una serie commedia nel 2020 e un Golden Globe in qualità di miglior attrice in una serie commedia o musicale nel 2021.

