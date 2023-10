CAGLIARI (ITALPRESS) – I Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome saranno domani ad Alghero per la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome che si riunisce in Sardegna su richiesta del Presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

“Ringrazio la Conferenza e in particolare il coordinatore Roberto Ciambetti per aver accolto la richiesta di riunirsi nell’isola. E’ un segnale importante, di grande attenzione verso la Sardegna, regione insulare e a Statuto speciale”.

L’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti e delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome comincerà domani alle 10,30 nella sala conferenze del complesso “Lo Quarter”.

Alla seduta parteciperanno, oltre al presidente Michele Pais, il coordinatore della Conferenza Roberto Ciambetti (Veneto), il Presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonio Aurigemma, la Presidente dell’Assemblea legislativa della Puglia Loredana Capone, il Presidente del Consiglio della Basilicata Carmine Cicala, della Sicilia Gaetano Galvagno, del Molise Quintino Vincenzo Pallante, Gli altri presidenti dei Consigli seguiranno la seduta da remoto.

Martedì 24 ottobre dalle 9 all’hotel Calabona comincerà la 14esima sessione plenaria dell’Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM).

