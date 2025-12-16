Ad Agrigento “Insulae Aqua”, in mostra 69 foto di Berengo Gardin e Romano

AGRIGENTO (ITALPRESS) - E’ stata inaugurata ad Agrigento la mostra fotografica “Insulae (pronuncia Insule) Aqua. Gianni Berengo Gardin e Filippo Romano”, a cura di Alessandra Klimciuk e inserita nell’ambito delle iniziative collegate ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. L’evento è sostenuto dall’Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità siciliana della Regione Siciliana e dal Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento. La mostra, ospitata dalle Fabbriche Chiaramontane di Agrigento fino all’8 marzo 2026, è la prima esposizione pubblica dopo la scomparsa di Berengo Gardin, avvenuta questa estate. A una sequenza narrativa di 32 opere realizzate nel 1991, di cui 6 inedite e vintage print, si aggiungono altre 37 opere di Filippo Romano realizzate tra il 2021 e il 2024 per questa mostra. sat/azn