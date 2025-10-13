Ad agosto cala la produzione industriale

ROMA (ITALPRESS) - Ad agosto la produzione industriale italiana torna a diminuire, interrompendo la fase di crescita registrata nei due mesi precedenti. Secondo le stime diffuse dall’Istat, l’indice destagionalizzato mostra un calo congiunturale del 2,4% rispetto a luglio, mentre su base annua la flessione è del 2,7%. Nella media del trimestre giugno-agosto il livello della produzione diminuisce dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti, confermando la debolezza del quadro industriale. Tutti i principali comparti registrano una contrazione su base mensile: energia, beni di consumo, intermedi e strumentali. Su base tendenziale, resistono solo i beni strumentali e intermedi, che mostrano lievi segnali di crescita, mentre calano sensibilmente quelli consumo e l’energia. Le variazioni più marcate si osservano nei settori della fornitura di gas e vapore, in netta diminuzione, mentre spiccano incrementi nella produzione farmaceutica, nella fabbricazione di mezzi di trasporto e nei prodotti petroliferi raffinati. mgg/azn