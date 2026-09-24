Acquisti pubblici, con gli strumenti MEF-Consip risparmi fino al 47% per le amministrazioni

ROMA (ITALPRESS) – La 23ma edizione della rilevazione Mef-Istat sui prezzi di acquisto delle pubbliche amministrazioni, conferma l’efficacia del programma di razionalizzazione degli acquisti della PA nel generare significativi risparmi di spesa e maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

L’indagine, riferita agli acquisti effettuati nel 2024 e realizzata su un campione rappresentativo di 1.374 amministrazioni centrali e locali, evidenzia come gli acquisti effettuati tramite le convenzioni e gli accordi quadro messi a disposizione dal ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso Consip risultino, nella quasi totalità dei casi analizzati, più convenienti rispetto agli acquisti negoziati autonomamente dalle singole amministrazioni.

Tra i risultati più significativi emergono riduzioni dei prezzi di acquisto fino al 46,9% per i pc portatili; 42,3% per le stampanti; 41,5% per i pc desktop. Risparmi che consentono alle amministrazioni di liberare risorse da destinare a servizi e investimenti a favore dei cittadini.

Anche il mercato elettronico della PA (MePA) continua a rappresentare uno strumento efficace per ottenere condizioni di acquisto vantaggiose, grazie alle opportunità offerte dalla negoziazione digitale e alla crescente partecipazione degli operatori economici. Risultati positivi anche per il sistema dinamico di acquisto della PA (SDAPA), attraverso il quale sono state rilevate riduzioni dei prezzi medi per diverse categorie di derrate alimentari, tra cui prodotti lattiero-caseari (-9,9%), ortofrutticoli freschi (-5%), olio e sale (-1,9%) e uova (-1,2%).

La rilevazione conferma quindi il ruolo strategico degli strumenti di e-procurement del MEF e di Consip nel promuovere una gestione più efficiente della spesa pubblica, garantendo trasparenza, competitività e risparmi concreti per le amministrazioni. I dati mostrano ancora una volta come la centralizzazione e la digitalizzazione degli acquisti pubblici rappresentino leve fondamentali per migliorare l’efficienza della macchina amministrativa e valorizzare ogni euro di spesa pubblica.

– Foto Ipa Agency –

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