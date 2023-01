BARI (ITALPRESS) – Acquedotto Pugliese (Aqp) e Legambiente hanno annunciato a Bari il progetto congiunto “L’acqua che serve la Puglia”, siglando un protocollo d’intesa nella sala del Consiglio del Palazzo dell’Acqua. La firma è stata apposta dal presidente di Aqp Domenico Laforgia e dal presidente del comitato regionale pugliese dell’associazione ambientalista Ruggero Ronzulli, alla presenza del presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani e della consigliera d’amministrazione con delega alla sostenibilità dell’ente, Rossella Falcone.

“Noi – ha affermato il presidente di Aqp Laforgia – abbiamo scelto Legambiente come partner per questa attività di sensibilizzazione che vogliamo fare verso tutti i cittadini della Puglia perchè è un’associazione che li rappresenta in maniera adeguata e ha le stesse finalità che abbiamo noi in tema di tutela dell’ambiente. Noi rappresentiamo l’acqua e l’esigenza di distribuirla in maniera adeguata, ma anche di conservarla e di tutelarla in tutte le sue forme, nonchè di portarla ai cittadini perchè ne facciano buon uso. L’educazione è fondamentale, Legambiente ci può aiutare molto”.

“Abbiamo concordato – ha proseguito – una dozzina di eventi che, di volta in volta, ci porteranno su temi differenti che miglioreranno la conoscenza degli aspetti fondamentali della distribuzione dell’acqua, della sua conservazione e di tutte le cure che sono necessarie per renderla potabile”.

“Quello odierno – ha aggiunto Stefano Ciafani – è un appuntamento che mette insieme un soggetto che fa parte della storia di questa regione e che sta facendo delle cose molto importanti nell’ottica della transizione ecologica e di quella energetica. Sono temi in cui siamo molto impegnati anche noi, quindi non potevamo non iniziare questo percorso strutturato con Aqp per lavorare sul tema dell’efficientamento e della depurazione, della produzione di energia da fonti rinnovabili e della promozione dell’economia circolare”.

