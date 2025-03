Acqua, investimenti in netta crescita anche grazie al Pnrr

ROMA (ITALPRESS) - Gli investimenti realizzati in Italia nel settore idrico hanno raggiunto i 65 euro annui per abitante nel 2023, con una crescita stimata fino a 80 euro nel 2025, anche per effetto dei progetti legati all’attuazione del PNRR. È il quadro che emerge dal Quaderno del Blue Book “Investimenti per la sicurezza idrica e la qualità del servizio”, realizzato dalla Fondazione Utilitatis e promosso da Utilitalia, presentato a Roma nella sede del CNEL. spf/fsc/mrv