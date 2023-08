ROMA (ITALPRESS) – “Il professor Fabio Fatuzzo è il nuovo Commissario Straordinario Unico per la Depurazione. Lo stabilisce un Decreto del Presidente del Consiglio, che formalizza la nomina decisa dal Ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto”. Lo rende noto il Mase in una nota.

“Oltre a Fatuzzo, Presidente di Sidra SpA ed ex parlamentare, la Struttura chiamata a realizzare gli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane negli agglomerati idrici oggetto di infrazione comunitaria si compone anche di due nuovi subcommissari: Salvatore Cordaro e Antonino Daffinà”. Il Ministro Gilberto Pichetto augura “buon lavoro al Commissario Fatuzzo e alla nuova Struttura, che svolge un’attività tecnico – amministrativa estremamente delicata”. “Il nostro Paese – aggiunge Pichetto – paga oggi sanzioni all’Europa per le sue inadempienze in campo fognario e depurativo: un costo innanzitutto ambientale, che impatta sulla vita e sull’economia di tanti territori, prevalentemente dislocati in Sicilia, Calabria e Campania”. “Con queste nomine – conclude Pichetto – il governo vuole proseguire con determinazione l’azione di messa in regola degli agglomerati idrici, sapendo che attorno alla cura del bene comune acqua si gioca una grande partita di sviluppo”. Il ministro ringrazia infine per il lavoro svolto la precedente Struttura guidata dal professor Maurizio Giugni.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).