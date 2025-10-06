Acinque ottiene la medaglia d’oro per la sostenibilità da EcoVadis

MILANO (ITALPRESS) – Un percorso di impegno e crescita costante che quest’anno ha portato il Gruppo Acinque a ottenere la Medaglia d’oro da EcoVadis, uno dei principali sistemi internazionali di rating sulla sostenibilità, che valuta le performance aziendali su criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). La multiutility lombarda, che si occupa della gestione integrata delle risorse energetiche, ambientali e idriche, è risultata nella top 5% delle aziende a livello globale con uno score di 78/100, a fronte di una media delle aziende valutate di 61/100. Un percorso iniziato nel 2023 quando Acinque ha ottenuto la Medaglia di bronzo e proseguito nel 2024 con la Medaglia d’argento. EcoVadis costruisce la classifica sull’analisi comparativa dei punteggi specifici del settore di riferimento dell’azienda, valutandone politiche e azioni in quattro aree chiave: Ambiente, Pratiche lavorative e diritti umani, Etica e Approvvigionamento sostenibile. “Questo riconoscimento conferma l’impegno di Acinque nel promuovere uno sviluppo sostenibile dei propri territori di riferimento – commentano l’amministratore delegato Stefano Cetti – Un obiettivo concreto e trasversale di tutte le aree aziendali che lavorano quotidianamente per declinare le attività di business ai principi della sostenibilità”.

“Questo risultato è per noi ancora più di valore, essendo una multiutility di medie dimensioni nata da una recente aggregazione di ex municipalizzate con background molto differenti – ha ricordato la responsabile Sostenibilità del Gruppo Acinque, Valentina Minetti – Un percorso intrapreso coinvolgendo anche i nostri fornitori, per creare insieme una filiera sostenibile e valore condiviso per le nostre comunità di riferimento, arrivando ad avere nel 2024 il 78% di ordinato a fornitori con rating di sostenibilità e il 79% di ordinato a fornitori lombardi”. Un impegno che Acinque comunica in modo trasparente, dinamico e interattivo attraverso il portale OpenReport, recentemente aggiornato con i dati del Bilancio Consolidato 2024. Il portale consente la rendicontazione in itinere di obiettivi, progetti, attività e performance di sostenibilità di Acinque, offrendo una rappresentazione unitaria e integrata del valore sociale, ambientale ed economico prodotto per stakeholder, clienti e comunità tramite una navigazione semplice e intuitiva.

– Foto ufficio stampa Acinque –

(ITALPRESS).