Acea, un progetto per la sostenibilità e l’innovazione

Acea, un progetto per la sostenibilità e l’innovazione

Ha preso il via l'Acea Innovation Tour, un progetto sui temi dell'innovazione da coniugare alle strategie di sostenibilità e tradurre in servizi ai territori in cui la multiutility opera. Tre le tappe: Terni, Napoli e Roma. xc4/abr/gtr