ROMA (ITALPRESS) – Il Gruppo Acea ha ottenuto la Certificazione Top Employers Italia 2022 ed è entrata nella classifica delle 131 aziende italiane certificate. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato ogni anno dal Top Employers Institute, l’ente certificatore delle eccellenze aziendali che analizza le politiche e le strategie HR di migliaia di imprese a livello mondiale. Con una sua metodologia indipendente, l’Istituto studia, valuta e certifica i modelli e le condizioni di lavoro (benefit, piani di carriera, formazione, politiche di crescita professionale, benessere delle persone) di ben 1857 aziende in 123 Paesi.

“Il conseguimento della Certificazione – ha dichiarato Claudio Mancini, Responsabile delle Risorse Umane del Gruppo Acea – è il risultato di un impegno da parte dell’Azienda che negli ultimi anni ha investito particolarmente sulle politiche di Selezione, Formazione, Sviluppo professionale, Welfare, Inclusione e Diversity. Un approccio che ci ha permesso, tra le altre cose, di rispondere all’emergenza sanitaria mantenendo inalterata l’efficienza e l’efficacia dei servizi essenziali gestiti dalle Società del Gruppo, garantendo allo stesso tempo la sicurezza dei dipendenti e dei clienti”.

“Riteniamo la certificazione non un punto di arrivo ma un punto di partenza per continuare a lavorare e migliorare sui temi relativi alle Risorse Umane che rappresentano sicuramente uno degli asset più importanti di Acea” ha concluso.

In particolare, nel biennio 2020 – 2021, in controtendenza con i trend di mercato del periodo pandemico, il Gruppo ha realizzato un incremento significativo delle proprie risorse umane attraverso l’assunzione di circa 900 persone che hanno contribuito alla valorizzazione delle competenze nelle diverse regioni in cui Acea è presente.

(ITALPRESS).

