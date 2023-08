ROMA (ITALPRESS) – Questa sera, a partire dalle 21, ACEA con Roma Capitale illumina il Colosseo con l’immagine in movimento della bandiera ucraina con i suoi colori giallo e blu, in segno di vicinanza e solidarietà al popolo ucraino. L’iniziativa è stata organizzata in occasione della Giornata dell’Indipendenza del Paese che cade proprio oggi e che ricorda la dichiarazione di indipendenza dall’Urss avvenuta nel 1991.

– foto ufficio stampa Acea –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]