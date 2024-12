ROMA (ITALPRESS) – Acea ha annunciato oggi, nella Sala San Pio X, in Vaticano, le iniziative e i progetti varati in occasione dell’Anno Santo 2025. Durante l’incontro si sono succeduti gli interventi di monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, dei vertici di Acea, la Presidente Barbara Marinali e l’amministratore delegato Fabrizio Palermo, che hanno raccontato l’impegno della società in occasione dell’evento di rilevanza internazionale che si aprirà tra pochi giorni.

Uno dei più importanti progetti realizzati è stato eseguito da Areti, la società del Gruppo che gestisce l’illuminazione pubblica e artistica nel Comune di Roma, che ha rinnovato e potenziato l’illuminazione delle statue del colonnato di Piazza San Pietro. Grazie a questo intervento di light architecture, le 140 sculture in travertino che sormontano le colonne e i pilastri del peristilio più celebre del mondo cristiano, saranno illuminate da 280 proiettori di ultima generazione che emanano luce a Led a basso consumo e a basso impatto ambientale. Ma la società ha anche provveduto alla trasformazione a led e al potenziamento dell’illuminazione pubblica di Piazza San Pietro, via della Conciliazione e dei lampadari dello stesso colonnato del Bernini.

In occasione del Giubileo, inoltre, Acea sta installando altre 14 Case dell’acqua, due nel territorio dello Stato del Vaticano e 12 a Roma, dislocate lungo i percorsi giubilari e in prossimità delle principali Basiliche, che, insieme a quelle già esistenti e ai caratteristici 2500 nasoni distribuiti sul territorio urbano, saranno a disposizione per dissetare turisti e pellegrini e per offrire loro una delle acque più pure e certificate del mondo: l’acqua di Roma.

Lanciata anche la nuova App “Acquea” che geolocalizza oltre 150.000 punti idrici su mappa fornendo in tre lingue (italiano, inglese e spagnolo) informazioni sulla qualità dell’acqua erogata.

Acea, è stato sottolineato, sosterrà anche il Giubileo degli Adolescenti, che tra il 25 e il 27 aprile, richiamerà nella Capitale oltre 100mila giovani tra i dodici e i diciassette anni, con azioni di sensibilizzazione per la tutela dell’acqua con il progetto di educazione idrica nelle scuole.

“La prima parola è gratitudine ad Acea, perchè abbiamo iniziato questo cammino già molti mesi fa, e siamo giunti alle conclusioni che oggi vengono presentate – ha detto monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione e incaricato per l’organizzazione del Giubileo -. E’ nato così il progetto dell’illuminazione artistica delle statue sopra il Colonnato del Bernini, che rimarrà nel tempo e darà la possibilità a turisti e pellegrini di godere di quella bellezza anche quando è buio. La mia gratitudine va anche per le casette dell’acqua che siamo riusciti a porre nelle vicinanze di San Pietro, un progetto che mi ha colpito perchè rappresenta la modernità che Roma vuole raccontare al mondo intero. Papa Francesco mercoledì prossimo, infatti, ne benedirà una. Sottolineo che con Acea collaboreremo anche per dare valore alla Giornata mondiale dell’acqua, nel mese di marzo. Sono particolarmente grato, infine, per la generosità dimostrata anche nel sostenere il Giubileo degli Adolescenti”.

La Presidente di Acea, Barbara Marinali, ha dichiarato: “A 115 anni dalla sua nascita, la società si prepara a partecipare all’ottavo Giubileo della sua storia – il primo fu nel 1925 -, e, grazie alle sue infrastrutture e al suo patrimonio di professionalità, garantirà anche in occasione di questo grande evento servizi essenziali, confermando l’impegno quotidiano del Gruppo sui territori, in particolare sul fronte degli aspetti di sostenibilità e di innovazione tecnologica”.

L’Amministratore Delegato di Acea Fabrizio Palermo: “Il Giubileo 2025 rappresenta una fondamentale e storica occasione di sviluppo per Roma. Acea è impegnata a proiettare la città nel futuro con importanti investimenti per potenziare le infrastrutture nei settori idrico, elettrico e ambiente. In occasione di questo grande evento mondiale Acea sarà protagonista nel fornire un contributo essenziale per rendere Roma un esempio di eccellenza nella gestione sostenibile delle risorse, a partire dall’acqua, elemento prezioso e fondamentale nella vita quotidiana di tutti e che va sempre più tutelato e salvaguardato”.

– foto ufficio stampa Acea –

(ITALPRESS).

