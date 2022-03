Oggi come oggi, il computer è una componente integrante della nostra quotidianità. Lo utilizziamo tanto per motivi di lavoro quanto per semplice diletto, per navigare in Internet, per chattare con amici e conoscenti, per giocare online e non solo. Tra i vari dispositivi che abbiamo l’abitudine di usare in combinazione con i nostri PC, c’è anche il mouse. Per un funzionamento ottimale anche questo strumento va sottoposto periodicamente a piccoli interventi di pulizia. Non tutti hanno la prassi di farlo, ma sarebbe veramente consigliabile. Per chi ha poca esperienza, nei prossimi paragrafi del nostro articolo vedremo alcuni accorgimenti pratici su come pulire il mouse del computer.

Misure pratiche per pulire la superficie esterna del mouse

Partiamo dalla parte più semplice di questo dispositivo: quella esterna. Ovviamente per procedere con la pulizia del mouse senza riscontrare problemi è sempre importante scollegarlo dal PC, nei casi in cui si tratta di un dispositivo tradizionale con filo. Questa accortezza serve a evitare di ricevere una scarica elettrica nel caso in cui si tocchi involontariamente qualche parte elettrica del mouse.

Nei casi in cui il mouse è alimentato mediante una batteria interna, occorre rimuoverla dal rispettivo alloggiamento prima di pulire il dispositivo.

Per realizzare una pulizia adeguata del mouse, suggeriamo di seguire questi passaggi:

inumidire un panno che non lascia pelucchi o un batuffolo di cotone con acqua e un detergente neutro;

che non lascia pelucchi o un batuffolo di cotone con acqua e un detergente neutro; passare il panno con delicatezza sull’intera superficie esterna del mouse, sulla rotella e sul sensore ottico.

Consigli per pulire il sensore del mouse

Tra le parti più delicate di un dispositivo come il mouse c’è il sensore. Su questa parte della superficie del mouse, l’intervento di pulizia deve essere effettuato con delicatezza. Si può utilizzare un cotton fioc, limitandosi a farne scorrere la punta sulla protezione in vetro o in plastica che ricopre in genere il sensore. In questo modo, è possibile rimuovere ogni residuo di sporcizia che potrebbe interferire con il corretto funzionamento del sistema di tracciamento del mouse.

Per realizzare una pulizia più approfondita

Per procedere con una pulizia più approfondita raccomandiamo invece di procurarsi anche questo materiale:

uno o più stuzzicadenti , per rimuovere lo sporco e la polvere dalle piccole fessure presenti lungo la struttura esterna del mouse;

, per rimuovere lo sporco e la polvere dalle piccole fessure presenti lungo la struttura esterna del mouse; un cacciavite per smontare la copertura superiore del mouse in modo tale da procedere con la pulizia anche nella parte interna del dispositivo.

Per riuscire a ottenere le informazioni dettagliate su come procedere all’apertura del mouse così da poter procedere anche con la pulizia delle sue componenti interne, raccomandiamo caldamente di consultare il manuale utente del dispositivo di puntamento. In assenza di una manuale, suggeriamo di effettuare una ricerca online sulla marca e sul modello specifici, così da ottenere le istruzioni dettagliate su come smontare le varie parti che costituiscono il mouse.

Come strumento facoltativo per la pulizia del mouse del computer, consigliamo anche l’utilizzo di pinzette che possono risultare particolarmente utili per riuscire a rimuovere con facilità eventuali residui di sporcizia parti molto delicate del dispositivo, senza comprometterne l’uso.

Pulizia del tappetino del mouse

Per completare l’opera suggeriamo caldamente di procedere con la pulizia del tappetino del mouse. Se la superficie del tappetino è sporca, infatti, il mouse non riesce a compiere movimenti rapidi e precisi, anche nei casi in cui risulta perfettamente deterso. Per la pulizia del tappetino, è sufficiente passare uno straccio bagnato per poter così rimuovere tutti i residui di sporcizia che si sono accumulati nel tempo.

Conclusa la pulizia, prima di iniziare a usare il mouse, il tappetino va fatto asciugare con cura o, ad ogni modo, occorre evitare che presenti ancora tracce di acqua.