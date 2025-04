Servizi di stampa: in Italia cresce ancora il web to print

L’Italia continua a registrare una crescita nel mercato del web to print (WTP), vale a dire quel modello che permette di realizzare e inviare progetti di stampa online, avvalendosi dei servizi delle tipografie digitali.

Si tratta di un’espansione che va di pari passo con il consolidamento delle abitudini digitali nel nostro Paese, che hanno portato ad aumentare le richieste di prodotti e servizi sul web, compresi quelli tipografici.

E il trend che sembra destinato a proseguire anche nei prossimi anni, con una crescita del settore che promette di essere globale. Secondo le ultime previsioni di Research and Markets, infatti, il comparto a livello mondiale è destinato ad avere un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,2% tra il 2024 e il 2032.

Web to print: professionisti e aziende tra i protagonisti della domanda

Nel nostro Paese, a favorire il successo del web to print contribuisce senza dubbio in modo importante la domanda da parte di imprese e professionisti. Le aziende, infatti, sfruttano l’efficienza dei servizi di web to print per rafforzare la loro comunicazione a 360 gradi.

Le tipografie online, del resto, mettono a disposizione una vasta gamma di funzionalità e, oltre a fornire modelli di stampa predefiniti, personalizzabili in ogni aspetto, integrano strumenti di grafica intuitivi, che semplificano la customizzazione, migliorando l’esperienza di editing complessiva.

Inoltre, il WTP migliora la qualità degli stampati e accelera i processi produttivi, garantendo un’autonomia di gestione che permette di ottimizzare tempi e costi. Disponibile in modo continuativo, consente di realizzare, semplicemente e da remoto, qualunque progetto per la comunicazione promozionale sul territorio – dai dépliant ai flyer, dalla cartellonistica al packaging ed etichettatura – offrendo soluzioni personalizzate, per ogni esigenza di stampa per il business.

L’iter permette di massimizzare tutte le opportunità ancora oggi derivanti dalla promozione sul territorio, un’attività in cui la qualità degli stampati gioca un ruolo molto importante nel catturare l’attenzione dell’utenza.

In un’era fortemente digitalizzata, in cui la pubblicità domina la comunicazione con messaggi martellanti ed effimeri, una strategia promozionale basata su supporti cartacei durevoli, è spesso percepita come più discreta e coinvolgente: un aspetto valorizzato dalle diverse campagne promozionali, ma anche dalle innumerevoli tipologie di stampati.

Web to print: gli stampati più richiesti dalle aziende

Le tipografie online permettono alle aziende di integrare nelle loro strategie di comunicazione materiali promozionali di ogni tipologia.

Tra gli stampati più richiesti spiccano soprattutto i biglietti da visita, strumenti di comunicazione complementari a quelli digitali, ancora essenziali per fornire ai clienti preziose informazioni di contatto.

Ampia è anche la domanda che interessa i materiali per la comunicazione aziendale, tra i quali si distinguono soprattutto i dépliant e le cartelline personalizzate. Allo stesso tempo, non manca la richiesta di stampati per la comunicazione promozionale, che vede tra i prodotti più acquistati volantini, cartoncini, cataloghi e locandine, ma anche adesivi e soluzioni per il packaging personalizzato.

Web to print: le tipografie online protagoniste sul mercato italiano

In Italia è possibile usufruire di servizi di stampa online altamente professionali grazie alla presenza sul mercato di realtà specializzate con grande esperienza nel settore.

Ne costituisce un esempio Sprint24, la tipografia online attiva da oltre 20 anni, specializzata nella realizzazione di stampati e materiali grafici con cui ottimizzare la comunicazione aziendale.

A rendere oggigiorno Sprint24.com un punto di riferimento nel web to print è innanzitutto l’ampio catalogo, che spazia per esempio dai volantini ai libri, passando per i biglietti da visita ai cataloghi.

La tipografia online mette poi a disposizione una serie di servizi dedicati, come l’assistenza online per la scelta dei supporti, la verifica professionale dei file e una specifica classe di stampa prioritaria per il business, che riduce i tempi di produzione, consentendo a ogni stampato di arrivare più velocemente a destinazione.

I servizi di stampa professionali messi a disposizione da realtà come Sprint24 stanno quindi impattando in modo significativo sulla crescita del web to print nel nostro Paese e promettono di continuare a fornire un contributo determinante anche nel prossimo futuro.