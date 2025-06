Accordo tra quattro compagnie aeree per connettere l’India a Nord America ed Europa

ROMA (ITALPRESS) – Quattro compagnie aeree – IndiGo, Delta Air Lines, Air France-KLM e Virgin Atlantic – hanno annunciato una partnership per connettere l’economia indiana al Nord America e all’Europa.

L’India, uno dei mercati in più rapida crescita al mondo nel settore dell’aviazione, è al centro di questa collaborazione. Combinando l’ampio network domestico di IndiGo con la forza di Delta in Nord America e nei voli transatlantici, l’ampia presenza di Air France-KLM in Europa e Nord America, e la presenza di Virgin Atlantic nel Regno Unito e nei voli transatlantici, la partnership vuole offrire ai viaggiatori “più accessibilità, viaggi più omogenei e un’esperienza più coerente attraverso tutti i continenti”.

Collegando decine di città negli Stati Uniti, in Canada, in Europa e in India, le compagnie vogliono soddisfare la crescente domanda di viaggi internazionali, stabilendo al contempo nuovi standard di connettività e cooperazione nell’aviazione globale. Il memorandum d’intesa crea inoltre un quadro di riferimento per “una più profonda collaborazione tra i vettori su base bilaterale e multilaterale”; contempla la collaborazione commerciale per network, programmi fedeltà, cargo e vendite; esplora aree di cooperazione non commerciale, tra cui manutenzione degli aeromobili, sostenibilità, formazione, assistenza a terra; e riconosce “la necessità di sviluppare una collaborazione avanzata attraverso l’uso della tecnologia per fornire servizi efficienti ai passeggeri comuni”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).