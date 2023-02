BARI (ITALPRESS) – “L’accordo che viene presentato oggi è un impegno che intende costruire una comunità fondata su responsabilità di natura etica, non giuridica, tra produttori e grande distribuzione. Molto spesso i tempi dell’adeguamento del prodotto e dell’offerta da parte dei produttori sono complessi e ovviamente non veloci come quelli del mercato. Quindi serve una gestione collaborativa che remuneri almeno i costi di produzione fino a quando il rapporto tra domanda e offerta non si equilibrerà. Affrontiamo puntualmente la crisi da parte dei produttori, che si ritrovano a vendere sottocosto la loro produzione, quindi con conseguenze alle volte drammatiche”. Lo ha affermato, stamani, a Bari, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in occasione della sottoscrizione del primo protocollo per la stabilità, la sostenibilità e la valorizzazione della filiera ortofrutticola pugliese tra i soggetti della filiera dell’ortofrutta regionale e la Regione Puglia.

“Ringrazio quindi tutta la grande produzione pugliese e nazionale, che oggi sottoscrive questo impegno a rimanere almeno dentro l’argine dei costi di produzione – ha aggiunto -. Si tratta di un grande segno di solidarietà reciproca, ma anche di saggezza nel lungo termine, perchè distruggendo i produttori, la grande distribuzione distrugge se stessa, quindi c’è un’intelligenza di prospettiva che ho apprezzato moltissimo”.

