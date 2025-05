ROMA (ITALPRESS) – Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato di aver raggiunto un accordo con Israele per “iniziare a consegnare aiuti umanitari urgenti” a Gaza, più di due mesi dopo che l’occupazione ha imposto un blocco totale che ha impedito a qualsiasi aiuto di entrare nell’enclave palestinese, in mezzo agli allarmi internazionali per una carestia in corso.

In una dichiarazione pubblicata mercoledì dall’Emirates News Agency (WAM) si afferma che una telefonata tra il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti Abdullah bin Zayed Al Nahyan e il suo omologo israeliano, Gideon Sa’ar, “ha portato a un accordo per iniziare a fornire aiuti umanitari urgenti dagli Emirati Arabi Uniti, volti a soddisfare, come prima fase, i bisogni alimentari di circa 15.000 civili nella Striscia di Gaza”.

L’iniziativa prevede anche la fornitura di materiali di base necessari per gestire i panifici nella Striscia di Gaza, nonché di beni di prima necessità per l’infanzia, garantendo al contempo la continua disponibilità di tali materiali per soddisfare le esigenze dei civili. Il Ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti ha sottolineato l’importanza di garantire che gli aiuti umanitari, sanitari e di soccorso raggiungano il popolo palestinese nella Striscia di Gaza “in modo urgente, capillare, sicuro e senza ostacoli”. Le due parti hanno anche discusso degli sforzi regionali e internazionali per ripristinare l’accordo di tregua, raggiungere un cessate il fuoco e liberare gli ostaggi.

NELLA NOTTE ALTRI 20 MORTI A GAZA

Almeno 20 persone sono morte negli attacchi israeliani effettuati dall’alba di oggi sulla Striscia di Gaza. Lo riferisco fonti sanitarie di Gaza, controllata dal movimento islamista palestinese Hamas, citate dall’agenzia di stampa Wafa. I raid hanno colpito Deir el-Balah, nel centro di Gaza, uccidendo 5 persone. Altri bombardamenti sono stati lanciati su Khan Younis e Jabaliya, causando altre vittime. Domenica l’esercito israeliano ha avviato l’operazione Carri di Gideon in tutta la Striscia, dove ieri sera è morto un soldato nel Sud a causa del crollo di un edificio.

