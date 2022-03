ROMA (ITALPRESS) – “La Regione Lazio presenta misure per la riduzione delle tasse. Il Presidente Zingaretti e il Vicepresidente Leodori hanno presentato l’Accordo firmato con le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil per una manovra fiscale redistributiva. La Giunta regionale ha approvato una proposta di legge che va proprio verso questa direzione. Tra i contenuti citiamo: l’esenzione per il 2022 per i redditi fino a 35mila euro dalla maggiorazione dell’addizionale regionale Irpef, come avvenuto nel 2021; l’introduzione del BONUS ENERGIA attraverso una detrazione del valore di 300 euro per mitigare gli effetti dell’aumento dei costi energetici per tutti i redditi da 35.001 a 40.000 euro; nessun aumento per l’Irap”. Così Marco Vincenzi, Presidente del Consiglio regionale del Lazio.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com