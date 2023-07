Accordo Mur-Bei, innovazione e ricerca al centro

ROMA (ITALPRESS) - Sostenere gli investimenti delle università in ricerca e trasferimento tecnologico, la creazione di nuovi alloggi per studenti e lo sviluppo di start-up innovative. Sono gli obiettivi principali del Memorandum d’intesa fra il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Gruppo BEI, che comprende la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti. fsc/gsl