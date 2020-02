Il Parlamento europeo ha una posizione unanime sulla proposta per il Qfp, il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, dell’Unione europea: c’è ancora molto da fare. “Al momento ci dividono 230 miliardi”, ha detto David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, al termine di una giornata di incontri sul bilancio pluriennale della UE, in vista del Consiglio Europeo di giovedì prossimo.

“Nei due incontri avuti con il Presidente Charles Michel – continua Sassoli – abbiamo confermato la posizione unanime del Parlamento sulla proposta di bilancio presentata sabato scorso. Siamo ancora lontani da una proposta accettabile, speriamo che il Consiglio ritorni con una versione più ambiziosa in grado di avviare i negoziati”.

(ITALPRESS).