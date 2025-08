Accordo fra la Regione Sardegna e i sindacati sulla sanità, Bartolazzi “Lavoriamo con chi è sul campo”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Per me è un accordo importante. Con i sindacati ho sempre avuto interazioni per il raffreddamento di criticità, oggi invece c’è stato un accordo su punti condivisi che riguardano la sanità sarda. Sancisce la possibilità di farlo insieme”. Così l’assessore della Sanità, Armando Bartolazzi, a margine della firma del protocollo firmato con i sindacati CGIL, CISL e UIL. All’incontro era presente anche la governatrice Alessandra Todde.

“Inizia in Sardegna un confronto sindacale per la costruzione di tutte le azioni da porre in essere per migliorare i servizi ai pazienti – prosegue Bartolazzi spiegando l’accordo siglato questa mattina nella sede della Regione di viale Trento a Cagliari – Le priorità vanno dalle liste d’attesa alla necessità di implementare il personale, ma anche efficientare i servizi, perché ne abbiamo tanti ma non sono quasi mai efficienti. Dobbiamo mettere insieme competenze, forze e risorse per implementare i servizi. Questo è l’impegno che intendiamo condividere con chi sta sul campo”.

Soddisfatta anche la Cgil: “Il protocollo d’intesa siglato oggi stabilisce un cronoprogramma di interventi e iniziative con l’obiettivo, a 18 mesi di distanza dalle elezioni, di entrare finalmente in un percorso che noi ci auguriamo possa essere di avvio a soluzione dei tanti problemi della sanità” dice il segretario generale Fausto Durante.

“Per noi si tratta di un punto di partenza – aggiunge – ovviamente monitoreremo gli esiti del percorso, pronti a intraprendere tutte le iniziative necessarie qualora i risultati non dovessero arrivare”.

Sulla stessa linea la segretaria generale UIL Sardegna, Fulvia Murru: “È positivo che la Presidente e la Giunta abbiano scelto di avviare un percorso condiviso con CGIL, CISL e UIL, con l’obiettivo di trovare soluzioni concrete e strutturali. Questo protocollo rappresenta il primo passo concreto di confronto e può aprire una fase nuova di responsabilità e collaborazione. La firma è un atto di responsabilità, ma ora è il momento di passare dalle parole ai fatti”.

