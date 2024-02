Edag Engineering e Bosch Engineering hanno firmato un memorandum d’intesa riguardante la collaborazione su progetti di ingegnerizzazione completa dei veicoli. Con questo accordo, le aziende hanno dichiarato la loro intenzione di offrire congiuntamente le proprie competenze al mercato al fine di integrare le rispettive aree di specializzazione nel miglior modo possibile. Ciò significa che i clienti riceveranno da un unico fornitore un insieme completo e integrato di servizi di ingegneria dei veicoli su misura per le loro esigenze, senza doversi preoccupare di coordinare le singole aree ingegneristiche. Insieme, le due aziende offrono un’ampia gamma di servizi per sistemi elettronici, che riguardano per esempio le reti E/E, le architetture hardware e software, lo sviluppo di funzionalità e le specifiche dei componenti, ma anche lo sviluppo di derivati, l’integrazione dei sistemi, il testing e la pianificazione della produzione. Le competenze delle due aziende coprono quindi l’intero spettro dei servizi di progettazione e ingegneria, dal pre-sviluppo alla distribuzione di veicoli e impianti di produzione completi. Questo include le attività di styling, modellazione virtuale, sviluppo di elettronica e software, costruzione di prototipi, test dell’hardware e fornitura di servizi tecnici e metodi di produzione. I collaudati metodi di simulazione, i gemelli digitali per prodotti e produzione e un insieme completo di competenze nelle fabbriche intelligenti garantiscono alta qualità, sicurezza, agilità e flessibilità nel processo di sviluppo e produzione. Il memorandum d’intesa tra le due aziende nasce da una collaborazione pluriennale, sulla base della quale sono già stati completati con successo progetti comuni nell’ingegneria completa di veicoli per varie case automobilistiche. Questo accordo intensifica ulteriormente tale collaborazione. I contenuti e il grado di collaborazione tra Bosch Engineering ed Edag sono sempre orientati alle esigenze e alle richieste dei singoli clienti.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Bosch –

