Accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e l’Indonesia

ROMA (ITALPRESS) - L’Unione Europea e l'Indonesia hanno siglato un accordo di partenariato economico globale e per la protezione degli investimenti. L’obiettivo dell’Ue è rafforzare la strategia di diversificazione nel commercio estero e creare nuove opportunità di esportazione, con un approvvigionamento più sicuro per l'energia e le materie prime L'accordo garantirà alle aziende dell'Unione Europea un accesso privilegiato al mercato i ndonesiano. Nel dettaglio, saranno eliminati dazi all'importazione sul 98,5% delle linee tariffarie e saranno semplificate le procedure per le esportazioni di beni dell'UE verso l'Indonesia, comprese quelle di auto e prodotti agroalimentari. Inoltre si ap riranno nuove opportunità per gli investimenti europei in Indonesia, in particolare in settori strategici come i veicoli elettrici, l'elettronica e i prodotti farmaceutici, favorendo così l'integrazione delle catene del valore di entrambe le parti. L’intes a prevede anche la protezione della proprietà intellettuale, che consente alle aziende dell'Unione Europea di salvaguardare l'identità e la reputazione dei propri marchi, combattendo la contraffazione. /gtr