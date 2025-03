NAPOLI (ITALPRESS) – Arrestato 30enne per tentato omicidio, a Vico Equense, in provincia di Napoli. Uno sguardo di troppo ed un approccio non gradito avrebbero scatenato la reazione dell’indagato. I Carabinieri, la notte scorsa, sono intervenuti per un accoltellamento nella centralissima piazza Umberto I. Poco prima erano giunti sul posto gli agenti della Polizia Municipale, che hanno fermato un uomo di 30 anni. Il ferito, un 20enne di origine egiziana ma residente a Vico Equense, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Castellammare di Stabia.

Secondo una ricostruzione dei carabinieri, il 30enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe aggredito il 20enne con il manico di un ombrello colpendolo ripetutamente al volto e alla testa fino a spezzare lo stesso ombrello. Durante la colluttazione poi, con un coltello a serramanico, avrebbe trafitto l’addome del giovane. In difesa del 20enne sarebbero intervenuti due suoi amici e, in particolare, uno di questi nel tentativo di disarmare l’aggressore si sarebbe ferito alla mano destra.

All’origine della lite sarebbe il tentativo di un approccio da parte della vittima alla fidanzata dell’aggressore che sarebbe intervenuto successivamente. L’arma non è stata trovata. Sequestrato l’ombrello verosimilmente utilizzato durante l’aggressione e ormai rotto. La vittima è tuttora ricoverata in ospedale. L’arrestato, accusato di tentato omicidio, è stato trasferito in carcere.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).