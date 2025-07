Accesso più semplice alle terapie innovative per il diabete

ROMA (ITALPRESS) – Un accesso più ampio, e più semplice, alle terapie innovative per oltre un milione di italiani con diabete mellito di tipo 2 seguiti esclusivamente dal Medico di Medicina Generale (MMG): un passaggio di straordinaria importanza per la salute dei pazienti, segnato dall’aggiornamento della Nota 100 da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

La novità riguarda l’estensione della prescrivibilità delle associazioni fisse o estemporanee dei farmaci appartenenti alle classi oggetto della Nota ai Medici di Medicina Generale e a tutti gli specialisti del Servizio Sanitario Nazionale autorizzati. Inoltre, solo per gli inibitori del SGLT2 e gli inibitori del DPP4, da soli o in associazione, è stata abrograta la scheda prescrittiva.

Il nuovo aggiornamento della Nota 100 conferma il valore di questo documento nella gestione del paziente con diabete tipo 2, consolidando il ruolo del MMG come uno dei punti di riferimento sul territorio per la presa in carico e gestione di questa forma di diabete, patologia cronica sempre più diffusa in Italia e nel mondo e dal rilevante impatto socio-sanitario. Tra le associazioni di inibitori SGLT2/DPP4 che rientrano nell’estensione della prescrizione, c’è l’innovativa terapia orale di MSD che combina ertugliflozin, un potente e selettivo SGLT2 inibitore e sitagliptin, il primo e più prescritto DPP4 inibitore.

