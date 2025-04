Abruzzo, al Vinitaly presentata la Fiera nazionale dell’Agricoltura in programma a Lanciano

VERONA (ITALPRESS) – Presentata, questa mattina, a ‘Spazio Abruzzo’ in occasione del Vinitaly, in fase di svolgimento a Verona, la Fiera nazionale dell’Agricoltura, in programma a Lanciano dall’11 al 13 aprile prossimi.

Alla cerimonia ha partecipato tra gli altri il vicepresidente delegato all’agricoltura Emanuele Imprudente. “La fiera dell’agricoltura di Lanciano è un punto di riferimento importante per il settore agroalimentare – ha esordito il vicepresidente Emanuele Imprudente -. E’ una fiera di livello nazionale, stiamo crescendo in termini di partecipazione, inoltre abbiamo registrato molte richieste di adesione di espositori provenienti da tutta Italia, in particolare da Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Puglia e Piemonte con un’azienda spin-off dell’Università di Torino. Presenti anche imprese agroalimentari italiane e locali con tante tipicità e diverse attività che hanno fatto della zootecnia applicata alla cosmesi il loro punto di forza. Quest’anno – ha osservato ancora Imprudente – la fiera di Lanciano ospiterà anche un momento dedicato al vino, sarà l’occasione quindi per valorizzare il settore vitivinicolo, grazie alla collaborazione dell’Unione italiana vini e del Consorzio tutela vini d’Abruzzo. Il sistema fieristico legato all’agricoltura è tornato dunque a essere protagonista e cresce di anno in anno”.

Tra gli ospiti presenti, con Ombretta Mercurio, presidente del Polo Fieristico d’Abruzzo, il presidente del Consorzio di tutela Vini d’Abruzzo Alessandro Nicodemi e Lamberto Frescobaldi e Paolo Castelletti, rispettivamente Presidente e segretario di Unione Italiana Vini.

-Foto regione Abruzzo-

(ITALPRESS).